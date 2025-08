A La Goulette | Festival El Karraka-Méditerranée (15-31 août 2025)

À La Goulette, cité balnéaire au nord-est de Tunis, là où mémoire et histoire s’entrelacent, où théâtre et identité se répondent, le Festival El Karraka-Méditerranée revient pour sa 50e édition, du 15 au 31 août 2025, célébrant un demi-siècle de création artistique enracinée sur la rive sud de la Méditerranée.

Cette manifestation culturelle est organisée sous la direction de l’Association du Festival El Karraka, avec le soutien du ministère des Affaires culturelles, de l’Établissement national pour la promotion des festivals et manifestations culturelles et artistiques (ENPFMA), ainsi que des municipalités de La Goulette et du Kram. Le festival s’affirme aujourd’hui comme un rendez-vous majeur de l’été culturel tunisois.

Depuis ses débuts dans les années 1970, le festival a affirmé son ancrage dans l’art dramatique. Le théâtre n’y a jamais été un simple volet parmi d’autres, mais bien le noyau fondateur d’un projet culturel porteur de sens et de résistance artistique. Les premières éditions se tenaient dans le site historique d’El Karraka, une forteresse fondée par les Espagnols au XVIe siècle, conférant aux représentations un caractère rituel et engagé.

Pour cette 50e édition, le festival réaffirme sa vocation théâtrale en programmant des œuvres issues de Tunisie et des deux rives de la Méditerranée, entre théâtre classique et créations expérimentales, autour de thématiques telles que la mémoire, la liberté, la condition humaine et les destins partagés.

Programme théâtral parallèle

Samedi 17 août, à 18h, un carnaval dans les rues du quartier, à 19h, le Théâtre national tunisien présente l’œuvre visuelle et poétique «Danse céleste», mise en scène par Taher Issa Ben Arbi, et à 21h une soirée d’hommage à des figures emblématiques du théâtre tunisien.

Dimanche 18 août, à 19h, le TNT propose «Qart», une création dramatique qui interroge la mémoire féminine et la profondeur du non-dit.

Lundi 19 août, à 19h, le Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef présente «Sous pression», une pièce sur les tensions sociales, la parole retenue et les luttes individuelles.

Mardi 20 août, à 19h, le Centre national de l’art de la marionnette présente «El Kabbout», une œuvre mêlant théâtre d’objets et narration symbolique.

Mercredi 21 août, à 19h, la compagnie Bidâa de production et de diffusion artistique monte «Beau Mirage», une pièce sur la frontière floue entre rêve et réalité, avec une esthétique audacieuse.

Jeudi 22 août, à 19h, la compagnie Nouveau Film, sous la direction du metteur en scène Fadhel Jaziri, présente «Ma chère Grandi», une fresque familiale pleine de nostalgie, d’humour et d’ancrage culturel.

Vendredi 23 août, à 19h, la compagnie Art de la Vie (Kasserine) propose «Le Robot merveilleux», un spectacle pour jeune public à la croisée de la science-fiction et du conte populaire.

Samedi 24 août, à partir de 10h, des ateliers de formation en théâtre et en dessin de portrait, proposés dans un esprit d’échange, de transmission et de création partagée.