Transport public | Report de la grève des agents de la Transtu & de la Sntri

Les syndicats de la Société des transports de Tunis (Transtu) et de la Société nationale de transport interurbain (Sntri) ont annoncé le report de la grève initialement prévue cette semaine.

Lors d’une réunion organisée ce mercredi au siège de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) il a été décidé de poursuivre le dialogue afin de trouver une solution et les agents de la Transtu et de la Sntri ne seront donc pas en grève les 7 et 8 août 2025.

Notons que les syndicats dénoncent tout blocage des négociations et réaffirment par ailleurs leur volonté de défendre les droits des agents du transport public, en affirmant ce report «ne signifie pas un abandon des revendications, mais une preuve de responsabilité».