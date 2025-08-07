Kia PV5 | La technologie au service d’une mobilité sans limites

Dans le cadre du Tech Day Kia PV5 organisé à l’Ivex Studio de Gwangmyeong, Kia Corporation a présenté les coulisses du développement, le concept et les technologies de nouvelle génération de Kia PV5, le tout premier utilitaire 100% électrique de la marque.

Dans la droite ligne de sa stratégie mondiale visant à fournir des solutions de mobilité durables au plus grand nombre, Kia entend, avec PV5, révolutionner le marché mondial florissant des utilitaires.

Fruit d’un développement axé sur les besoins des clients, ce modèle, reposant sur une plateforme de nouvelle génération, est désormais produit en grande série.

Organisé sur le thème «Une technologie évolutive au service du développement de la mobilité», cet événement a été l’occasion pour Kia de présenter sa stratégie destinée à fournir des solutions de mobilité flexibles résolument tournées vers l’avenir qui surpassent les véhicules utilitaires traditionnels — renforçant ainsi sa position de leader dans le domaine de l’innovation au service des clients.

«Kia PV5 se veut bien plus qu’un simple véhicule – il marque la naissance d’un nouvel écosystème de mobilité flexible, totalement révolutionnaire, façonné dès le départ par les contributions de clients réels», explique Seokha Ju, vice-président et directeur du MSV Project Group 3 au sein de la Division R&D. Qui ajoute : «Notre plateforme dédiée et notre écosystème de conversion démontrent que les utilitaires Kia sont capables de répondre à presque tous les types de besoins — redéfinissant ainsi les modes de déplacement des particuliers et des professionnels.»

Un développement axé sur les besoins des clients

Kia a développé PV5 en s’appuyant sur un processus spécialement dédié aux PBV qui a su intégrer dès le départ les contraintes et attentes des clients. Désireux d’aller au-delà des enquêtes clients traditionnelles, Kia a souhaité collaborer directement avec des clients professionnels du monde entier pour concevoir l’architecture matérielle et logicielle du véhicule.

Dans le cadre de cette initiative, Kia a organisé le PBV Partners Day en 2022 et 2023, réunissant pour l’occasion plus de 120 clients venus de Corée de Sud, d’Europe, d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et du Japon.

Ces partenaires ont pu faire part de leurs retours de terrain directement basés sur les besoins concrets des professionnels dans le domaine de la mobilité, de la logistique, de la distribution et des services publics.

Leurs propositions ont été à l’origine de plusieurs choix de conception déterminants — tels que l’adoption de matériaux anti-taches ou la fonction «walk-through» disponible en option sur les versions L2H2 qui permet aux occupants de passer de la cabine à l’aire de chargement sans quitter le véhicule.

Ces initiatives sont le fruit de trois stratégies clés de développement de la gamme PBV : la minimisation du coût de détention total (TCO), la mise en œuvre d’un processus de développement dédié et la création d’un écosystème évolutif des architectures matérielle et logicielle.

Une plateforme modulaire au service de performances évolutives

Au cœur de PV5 se trouve la première plateforme de Hyundai Motor Group dédiée aux utilitaires 100% électriques — baptisée E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service). Reposant sur la technologie d’électrification éprouvée E-GMP du Groupe, la plateforme E-GMP.S bénéficie d’une architecture modulaire intégrée (IMA) permettant de standardiser les systèmes complexes — laquelle inclut les batteries, les moteurs électriques, la suspension et les structures de soubassement à des fins de simplification du processus de développement du véhicule. En renforçant la mutualisation des modules stratégiques, l’architecture IMA permet un déploiement horizontal de la gamme sur les différents segments de véhicules, et donc une réduction significative du délai de développement.

Dans le souci de maximiser l’espace intérieur, les principaux composants du système de propulsion électrique sont agencés de manière optimale dans le compartiment moteur, le siège conducteur étant également positionné plus en avant qu’à bord d’un utilitaire classique. PV5 doit son plancher surbaissé à l’adoption d’une configuration de suspension optimisée pour ce type d’architecture, tandis que la structure anticollision est associée à des éléments en acier à ultra-haute résistance pour garantir une protection exemplaire des occupants, du chargement et de tous les composants critiques.

La batterie voit sa sécurité encore améliorée par l’adoption d’une structure avant renforcée, par une garde au sol élevée gage d’une meilleure protection dans toutes sortes de conditions de conduite et par la présence de zones d’absorption plus importantes entre le pack de batterie et la structure de caisse du véhicule afin de garantir une protection plus efficace contre les chocs physiques.

Kia a également conçu la plateforme E-GMP.S en privilégiant sa facilité d’entretien : son architecture modulaire simplifie les opérations de maintenance, réduisant ainsi le coût total de détention (TCO) pour les gestionnaires de flotte. L’écosystème logiciel dédié — qui inclut un système de gestion de flotte (FMS) et une technologie d’infodivertissement basée sur le système d’exploitation Android Automotive — permet aux clients professionnels de gérer, de contrôler et de mettre à jour leurs véhicules en temps réel.

Afin de réduire le coût d’utilisation total du véhicule sur tout son cycle de vie, Kia a optimisé le partage des pièces et adapté ses systèmes de batterie et de moteur à des cas d’usage spécifiques, optimisant ainsi la compétitivité globale des coûts.

PV5 est disponible avec trois packs de batterie au choix : un pack LFP de 43,3 kWh, un pack NMC de 51,5 kWh et un pack NMC de 71,2 kWh — tous associés à un moteur électrique de 120 kW (163 ch) développant un couple de 250 Nm.

Système de carrosserie modulaire Flexible Body

Le système de carrosserie modulaire de Kia constitue une nouvelle approche révolutionnaire en matière de conception et de production, adoptée pour la première fois sur PV5. Reposant sur un système d’assemblage par blocs, cette technologie dédiée permet de modulariser des composants essentiels tels que les structures de caisse, les portes, les hayons et les panneaux extérieurs et intérieurs. Il est ainsi possible de développer et de produire, avec une grande flexibilité, différentes configurations de véhicule tout en améliorant à la fois la polyvalence de conception et l’efficacité de production.

La cabine avant et la structure de la première rangée sont standardisées sur toutes les versions de PV5, tandis que les modules arrière, les vitres de custode et le module de toit peuvent être échangés telles les pièces d’un puzzle. Un tel niveau de flexibilité permet à Kia de créer de nombreuses versions différentes de PV5 selon les besoins de ses clients.

Plusieurs configurations de base seront disponibles à terme, dont les versions PV5 Passenger, Fourgon L1H1, Fourgon L2H1 et Fourgon L2H2. Parmi elles, la version Fourgon L2H1 a été créée sur la base du Fourgon L1H1 en repoussant le porte-à-faux vers l’arrière de la plateforme et en insérant un module de carrosserie allongé. Ce dernier peut être aisément converti en un module de transport de passagers en changeant les modules de vitre de custode et de hayon – témoignant ainsi de l’efficacité et de l’intercompatibilité du système.

Pour optimiser encore la modularité, l’intégrité structurelle et la réparabilité de la carrosserie, Kia a également opté pour des moulures arrière en plastique composite à double couche constituées de trois éléments. Ces dernières peuvent être personnalisées en termes de taille, de forme et de finition pour s’adapter à diverses applications et à différents marchés. Cette structure composite permet de remplacer facilement et à moindre coût les sections endommagées sans avoir à déposer le panneau de carrosserie arrière dans son intégralité.

Pour optimiser la durabilité du châssis et réduire le niveau de bruits et vibrations, un exosquelette de type annulaire vient renforcer la partie arrière du véhicule, tandis que les versions allongées bénéficient d’une structure exosquelette à double anneau destinée à améliorer la rigidité de la partie arrière et du porte-à-faux.

Même le design extérieur a été pensé dans un souci d’efficience. Deux types de panneaux en acier sont utilisés en fonction de la configuration des portes coulissantes et des vitres de custode. Ces deux types de panneaux sont adaptés à différentes versions, ce qui permet tout à la fois une rationalisation de la production et une réelle différenciation en termes de design.

Un espace flexible, une modularité sans limites

En combinant la plateforme E-GMP.S et le système de carrosserie modulaire, PV5 offre une habitabilité et une capacité utile inégalées dans sa catégorie. Bien que sa longueur hors-tout (respectivement 4 495 mm et 4 695 mm pour les versions L1 et L2) le positionne sur le segment C, PV5 bénéficie d’un espace intérieur et d’une capacité de chargement maximisés grâce à son empattement de 2 995 mm et à son plancher surbaissé.

Les versions destinées au transport de passagers se distinguent par un volume de chargement de 3 615 litres avec les sièges de deuxième rangée rabattus, offrant ainsi la

praticité d’un van de taille moyenne tout en affichant des dimensions compactes. Malgré son long empattement, PV5 conserve un rayon de braquage réduit de 5,5 mètres garant d’une remarquable manœuvrabilité en espaces urbains restreints.

La gamme PV5 propose de multiples configurations de siège, 2-3-0 ou 2-2-3 par exemple. La hauteur de seuil, de seulement 399 mm au niveau de la porte coulissante et de 419 mm au niveau du hayon, facilite l’accès à la deuxième rangée pour tous les passagers, y compris pour les enfants et les personnes âgées.

La version Fourgon L2H1 offre jusqu’à 4 420 litres de volume de chargement, contre 5 165 litres pour le modèle L2H2. Ce dernier propose également une variante ‘Walk-Through’ caractérisée par une porte de séparation coulissante et un siège passager escamotable qui permettent de passer de la cabine à l’aire de chargement sans avoir à quitter le véhicule.

Pour encore plus de commodité, les accessoires d’origine Kia offrent des solutions telles qu’un plateau d’aplatissement des bagages et un kit de mise à niveau du plancher de chargement pour transporter des objets volumineux ou des palettes. PV5 propose d’autres solutions de rangement ingénieuses, telles que des casiers supérieurs avec ports USB, des compartiments de plancher et de bas de porte, une tablette centrale coulissante et de grands vide-poches intégrés aux portes.

PV5 est également équipé d’un système d’infodivertissement réservé à la gamme utilitaire PBV, qui repose sur le système d’exploitation Android Automotive et intègre un large éventail de fonctionnalités dédiées aux professionnels – dont la plateforme Pleos, qui permet d’utiliser des applications tierces, et un dispositif de contrôle pour les modèles de conversion. Ensemble, tous ces éléments forment un écosystème numérique évolutif spécialement conçu pour les clients professionnels.

Kia propose également d’autres fonctions, parmi lesquelles le système de prévention des erreurs de pédale de deuxième génération et le verrouillage automatique des portes en conduite pour plus de sécurité.

Convertible par nature

Au-delà de ses versions de base, PV5 a été conçu dès le départ pour se prêter à de multiples conversions. Le nouveau centre de conversion, lancé en même temps que la production de PV5, propose des modèles de conversion de première qualité fabriqués selon les mêmes normes de durabilité et de sécurité que les autres véhicules de la gamme Kia.

Les modèles de base sont pré-équipés et dépourvus des composants non essentiels (ex. : sièges et garnissages). Ils sont également dotés de ports d’alimentation électrique, d’unités de commande spécifiques aux PBV et sont compatibles avec les systèmes d’infodivertissement. Il en résulte une intégration simplifiée pour les partenaires spécialistes de la conversion de véhicules.

Le système de portail de conversion de Kia offre à l’ensemble des partenaires un accès sécurisé à des données techniques, à des manuels et à un service d’assistance technique individualisé – ce qui permet d’apporter des modifications certifiées de haute qualité au niveau mondial.

Grâce à ce système de conversion complet et à cette architecture évolutive, Kia permet à ses clients de mettre en œuvre des solutions de mobilité sur mesure et optimisées pour leurs activités.

Lancement de la production – avec des nouveautés à venir

La production en série des modèles PV5 Fourgon (L2H1) et PV5 Passenger débute dès ce mois-ci, et d’autres versions feront leur apparition ultérieurement. Kia prévoit d’étendre sa gamme utilitaire à l’avenir – avec PV7 en 2027 et PV9 en 2029 – en vue de proposer des modèles de plus grand gabarit à même de répondre à une plus grande diversité de besoins, tant au quotidien que dans un but professionnel.

Ces modèles reflètent la stratégie à long terme de Kia, qui considère les utilitaires 100% électriques comme un moteur clé de la croissance durable, et entend créer un écosystème de mobilité à la fois révolutionnaire et flexible, conçu pour répondre aux besoins des clients et reposant sur l’innovation.

Communiqué.