Tunisie | Chaima Issa reçoit une nouvelle convocation (Me Jemai)

Chaima Issa membre du Front du salut national (FSN) a reçu, aujourd’hui, une convocation pour être entendue, vendredi 8 août 2025, par l’unité nationale spécialisée dans les crimes terroristes.

C’est ce qu’a fait savoir Mokhtar Jemai via un post publié sur sa page Facebook, en précisant qu’outre la mention du caractère urgent de la convocation, aucune autre information n’a été livrée, sachant que Chaima Issa a été convoquée à se présenter ce jour pour demain.

L’avocat affirme que la concernée se présentera toutefois à la convocation, ajoutant qu’il sera lui même présent et qu’il pourra alors donner plus de détails sur cette affaire.

Y. N