Fatma Jelassi, la voix du hip-hop suédois aux racines tunisiennes

L’ambassade de Suède en Tunisie a rendu hommage à l’artiste Fatma Jelassi, née à Stockholm et profondément connectée à ses racines tunisiennes.

Dans la série des Tuniso-Suédois qui brillent en Suède, nous vous présentons aujourd’hui Fatma Jelassi, alias Jelassi :

Née à Stockholm en 1998, Fatma Jelassi a grandi entre la Suède et la Tunisie, une double culture qui imprègne profondément son œuvre. Rappeuse, poétesse et conteuse, elle s’est imposée comme l’une des voix les plus authentiques de la scène hip-hop suédoise.

Son premier EP Port 43 (2019) et son album Dom har bara gett mig ett namn (2023) ont été salués pour leur puissance émotionnelle et leur sincérité. Lauréate du prix P3 Guld « Framtidens artist » en 2021 et « Årets textförfattare » en 2023, Jelassi est aussi reconnue pour ses talents de narratrice dans l’émission culte Sommar i P1.

Son parcours artistique est marqué par une quête de vérité, de guérison et de représentation. Elle se définit comme une maskrosbarn — une « enfant pissenlit » — qui pousse et s’épanouit malgré les vents contraires.

Ph. @Mattias Ahlm