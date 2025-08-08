Festival de Sousse | Pas de concert de Haezz en raison de l’annulation du vol Tunisair

L’Ambassade d’Autriche en Tunisie a annoncé l’annulation du concert de Haezz prévu ce soir dans le cadre du festival international de Sousse.

« En raison de l’annulation sans remplacement du vol Tunisair, le concert de Haezz d’aujourd’hui est malheureusement annulé », lit-on dans un communiqué publié ce vendredi 8 août 2025 par l’ambassade

La même source appelle les détenteurs de billets à contacter directement l’organisation du festival, en commentant : «L’Ambassade d’Autriche ainsi que le comité d’organisation regrettent vivement cette annulation. Nous vous remercions de votre compréhension ».