La Tunisie accueille le Festival du couscous du Maghreb

La huitième édition du Festival du Couscous du Maghreb se tiendra du 11 au 17 août 2025 à Tunis, Zarzis et Kairouan, et réunira professionnels et amateurs venus de Tunisie, d’Algérie, du Maroc et de Mauritanie.

L’événement est organisé conjointement par l’association Saveurs de Mon Pays et l’Académie du Couscous, a déclaré à l’agence Tap Latifa Khairi, fondatrice du festival et de l’association.

Les organisateurs, avec plusieurs autres partenaires, dont l’association italienne L’Altra Tunisia, souhaitent réunir amateurs, artistes, journalistes et personnalités publiques afin de promouvoir le couscous en tant que produit local.

Après son inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco en 2020, a rappelé Mme Khairi, le couscous sera mis à l’honneur lors de cet événement afin de promouvoir le tourisme et la culture gastronomique.

Des tables rondes, des débats et des concours sont au programme. Le festival débutera dans la banlieue nord de Tunis le 16 août avec des ateliers culinaires, des expositions et des dégustations.