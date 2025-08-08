La Tunisie achète 100 000 tonnes de blé tendre

L’Office des céréales (ODC) a lancé, Le 7 août 2025, un appel d’offres pour l’achat de 100 000 tonnes de blé tendre toutes origines. L’agence Zerno On-Line a rapporté cette information en citant des négociants européens.

75 000 tonnes de blé ont été achetées en C&F auprès des entreprises suivantes : Dreyfus (deux lots de 25 000 tonnes à 262,5 $ la tonne); Ray (25 000 tonnes à 262,57 $ la tonne).

L’expédition aura lieu du 20 septembre au 20 octobre.

Seize entreprises ont participé à l’appel d’offres. Le prix du blé proposé variait entre 262,5 $ et 279,15 $ la tonne.

I. B.

Source : Ukragroconsult.