Kef | Le falsificateur de l’orientation universitaire serait un élève

On a finalement arrêté un élève accusé d’avoir falsifié les données numériques relatives aux résultats de certains bacheliers pour manipuler leur orientation universitaire et les empêcher de suivre leurs études supérieures dans les branches de leur choix. Et cela pose plus d’un problème dont le supposé coupable est lui-même, peut-être, une victime.

Selon le substitut du procureur de la république auprès du tribunal de première instance du Kef et également son porte-parole, Yusri Haouami, qui intervenait ce mardi 12 août 2025, dans l’émission ‘‘Sabah El-Ward’’ sur Jawhara FM, «le suspect dans l’affaire de manipulation de l’orientation universitaire est un élève du baccalauréat qui a échoué dans le concours de cette année». Le suspect a été maintenu en garde-à-vue et la durée de sa détention a été prolongée, ce weekend, de 48 heures.

Cependant, le juge d’instruction a émis 8 mandats de détention à son encontre pour 8 chefs d’inculpation relatives à 8 plaintes déposées par des bacheliers dont l’orientation universitaire a ainsi été faussée.

Le suspect encourt une peine globale de 80 ans de prison, soit 10 ans pour chaque délit constaté.

Il reste cependant à s’interroger sur l’efficience du système d’information du ministère de l’Enseignement supérieur qui a permis à un élève des classes terminales de falsifier les données de ses camarades avec cette déconcertante facilité.

Si les délits reprochés au suspect ont pu être commis, c’est parce qu’il y a des failles dans le processus mis en place par les autorités. Et c’est à ce niveau là que l’erreur doit être d’abord corrigée. Et au plus vite…

I. B.

