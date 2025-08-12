Nirvana Editions à la 1ère Read Convention en Espagne  

Nirvana, la maison d’édition tunisienne, sera au rendez-vous de la première édition de Read Convention du 17 au 19 septembre 2025 à Barcelone, en Espagne, qui verra la participation de plus de 220 éditeurs et magazines de plus de 60 pays déjà inscrits.

C’est ce que rapporte Hafedh Boujmil, le directeur fondateur de Nirvana Editions sur sa page Facebook, ajoutant que l’événement rassemblera des voix critiques du monde entier, avec des participants de nombreux pays arabes dont l’Algérie, l’Égypte, le Liban et la Tunisie.

Du Sud Global à la périphérie de l’Europe, Read se présente comme un point de rencontre pour «les réseaux d’édition engagés dans la pensée critique et l’imagination radicale».