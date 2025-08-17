L’automesure de la tension artérielle est indispensable pour un bon diagnostic

Si elle est bien faite et avec un appareil bien réglé, l’automesure de la tension artérielle est aujourd’hui indispensable pour aider le médecin à poser le bon diagnostic. Et c’est un médecin qui le dit, Dr Faouzi Addad, professeur en cardiologie, dans le poste Facebook qu’il a publié ce dimanche 17 août 2025 sur sa page Facebook, que nous reproduisons ci-dessous.

«Docteur, j’ai plus confiance à la mesure faite avec votre appareil au cabinet qu’avec mon appareil automatique à la maison !»

En réalité, les mesures tensionnelles réalisées à domicile reflètent beaucoup mieux le contrôle réel de votre tension que celles prises uniquement chez le médecin.

Elles permettent d’identifier l’hypertension «blouse blanche» (tension normale à domicile mais élevée au cabinet) et l’hypertension masquée (tension élevée à domicile mais normale au cabinet).

Toutes les études confirment aujourd’hui l’importance pour les patients hypertendus de disposer d’un appareil d’automesure à domicile — à condition qu’il soit validé, de préférence avec un brassard au bras (les appareils au poignet étant à éviter sauf en cas d’obésité), et que la technique de mesure soit correcte.

Attention : environ 15 % des appareils à domicile sont inexacts, d’où l’importance de vérifier la fiabilité de votre appareil auprès de votre médecin.

Les règles d’or de la bonne mesure: être assis au repos depuis 5 minutes; ne pas fumer, boire de café, ni faire d’effort physique dans les 30 minutes précédentes; réaliser 2 mesures le matin et 2 le soir, pendant 5 à 7 jours consécutifs par mois.

La cible à domicile : < 135/85 mmHg.

Noter vos valeurs dans un carnet ou une application et les présenter à votre médecin.

Il faut analyser une tendance sur la semaine plutôt qu’une valeur isolée.

Après environ 1000 mesures, l’appareil peut devenir moins fiable

En conclusion, l’automesure tensionnelle bien faite est aujourd’hui indispensable pour poser le bon diagnostic, éviter les erreurs de traitement et suivre efficacement l’évolution de votre hypertension et elle est donc complémentaire de la mesure au cabinet médical.

Je rêve qu’un jour la Cnam rembourse un appareil pour tous nos hypertendus, afin de réduire le nombre de médicaments prescrits et prévenir de nombreuses complications.

En France, un dispositif est déjà proposé : un appareil peut être prêté gratuitement via le médecin traitant par la Cnam, et nous attendons encore les résultats de cette stratégie.

Prenez soin de vous, et bon dimanche