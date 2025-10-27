Dr Faouzi Addad, professeur de cardiologie, n’a peut-être pas encore prescrit le rire pour ses patients, mais il ne saurait pas tarder à le faire. «Et si le rire devait être prescrit par les cardiologues ? », s’interroge-t-il dans le poste Facebook que nous reproduisons ci-dessous, et où il semble conseiller le rire aux cardiaques.

Une étude brésilienne a comparé deux groupes de patients coronariens : pendant trois mois, le premier regardait chaque semaine deux programmes comiques d’une heure, tandis que le second visionnait des documentaires sérieux.

Les résultats sont étonnants : les patients du groupe «rire» ont présenté une meilleure santé cardiovasculaire, avec une élasticité artérielle accrue, une meilleure performance cardiaque (augmentation du débit cardiaque) et une diminution des marqueurs inflammatoires, responsables de nombreux accidents cardiovasculaires.

Le rire agit comme un antidote naturel au stress, réduisant significativement le cortisol et stimulant la libération d’endorphines.

Déjà, en 2009, une étude avait montré que 15 minutes de rire amélioraient la fonction endothéliale de 20 % !

Ce bénéfice est lié à l’activation du système parasympathique, qui favorise une baisse de la fréquence cardiaque, une diminution de la pression artérielle et moins de troubles du rythme grâce à une meilleure variabilité cardiaque.

En somme, le rire est un véritable cardioprotecteur, sans effets secondaires, au rapport bénéfice/risque exceptionnel.

Si les enfants rient près de 400 fois par jour, les adultes ne le font guère plus d’une dizaine…

Alors, malgré les temps difficiles, trouvons le temps de rire : devant un film comique, un spectacle ou tout simplement entre amis, ou en famille en partageant des histoires drôles.

Rire à la vie, c’est détendre ses artères et protéger son cœur.