Kaïs Saïed plaide pour une «solution inter-libyenne»

«La situation en Libye n’est pas une question internationale, mais purement interne, et que la solution ne peut être qu’inter-libyenne, sans aucune ingérence extérieure», a souligné Kaïs Saïed, réaffirmant la ferme position de principe de la Tunisie en faveur du libre choix du peuple libyen.

«Le peuple libyen est souverain et seul capable d’élaborer les solutions qu’il juge appropriées; il ne manque ni de compétence ni de volonté» a encore souligné Saïed, lors de son entretien, lundi 17 août 2025, avec Mohammed el-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, en visite de travail en Tunisie.

Les deux parties ont souligné la profondeur des relations historiques entre les peuples tunisien et libyen, ainsi que leur engagement commun à les renforcer et à les développer davantage dans tous les domaines, dans l’intérêt des deux nations et pour consolider la sécurité, le développement et la stabilité. Ils ont également souligné la nécessité d’agir rapidement pour surmonter toutes les difficultés et répondre aux aspirations de leurs peuples à une coopération et intégration accrues.

Selon un communiqué de la Présidence, le Président Kaïs Saïed a affirmé l’interdépendance des intérêts des deux peuples, soulignant que la sécurité et la stabilité de la Tunisie sont indissociables de celles de la Libye, et vice-versa. Il a souligné que les défis communs doivent être relevés ensemble, car la sécurité nationale des deux pays est une.

La réunion a également abordé la situation en Palestine occupée et le génocide en cours perpétré par les forces d’occupation sionistes.

Outre les dizaines de milliers de martyrs et de blessés, ces forces détruisent délibérément tous les moyens de subsistance, notamment en affamant la population et en la privant de nourriture, d’eau et de médicaments. Le peuple palestinien meurt de faim sous les yeux du monde entier.

Le chef de l’État a réitéré la position inébranlable de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir un État indépendant et pleinement souverain sur l’ensemble du territoire palestinien, avec Al-Qods pour capitale, soulignant que ce droit est inaliénable et ne s’éteindra pas avec le temps. Le peuple palestinien, par sa résistance héroïque, déjouera toute tentative visant à briser sa volonté ou à imposer des plans de déplacement.

Le Président de la République a ajouté que la légitimité internationale s’érode de jour en jour et sera remplacée par une nouvelle légitimité humanitaire, à mesure que les peuples du monde entier se soulèveront contre les crimes de l’entité sioniste occupante.