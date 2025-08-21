CST | Tunisie : Date de la fête du Mouled selon les calculs astronomiques

La Cité des sciences de Tunis (CST) a annoncé la date de la fête du Mouled, qui commémore l’anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, et ce, selon les calculs astronomiques.

Dans son communiqué, la Cité des sciences a précisé que la recherche du croissant de lune de Rabi’ al-Awwal 1447, qui correspondrait au 29e jour de Safar 1447, est prévue pour le samedi 23 août, la plupart des pays musulmans ayant retenu comme début du mois de Safar le 26 juillet dernier.

La même source ajoute que l’observation du croissant de lune de Rabi’ al-Awwal 1447 ne sera possible qu’avec un télescope depuis les pays du centre et du sud du continent américain et qu’elle sera impossible depuis les pays d’Afrique, d’Europe, ainsi quela plupart des pays d’Asie, étant donné que la conjonction centrale de la lune se produira le samedi 23 août 2025 à 7h06 du matin (heure de Tunis).

Selon les calculs astronomiques, le premier jour du mois de Rabii al-Awal sera fixé au 24 août et la date du Mouled, correspondant au 12 Rabii al-Awal, est donc prévue pour le jeudi 4 septembre 2025, lit-on encore dans le communiqué.

Cependant, la seule partie habilitée à annoncer officiellement la date de l’Aïd est Dar El-Ifta sous la supervision du Mufti de la République, rappelle la Cité des sciences de Tunis.

Y. N.