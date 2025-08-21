Enfants autistes |Tout savoir sur les inscriptions au Complexe socio-éducatif de Sidi Hassine

Le ministère des Affaires sociales annonce l’ouverture des inscriptions pour l’année scolaire 2025-2026 au Complexe socio-éducatif pour enfants atteints de troubles du spectre autistique.

Cette initiative vise à accueillir les enfants âgés de 3 à 7 ans dans un cadre adapté à leurs besoins spécifiques et un environnement d’apprentissage et de développement spécialisé, rappelle le ministère en précisant que parents souhaitant inscrire leur enfant sont invités à déposer un dossier complet au siège du Complexe, et ce, au plus tard le 19 septembre 2025

Le dossier doit inclure les documents suivants :

Une demande adressée au ministre des Affaires sociales.

Une copie de la carte d’identité nationale du tuteur légal de l’enfant.

Un extrait de naissance de l’enfant datant de moins de trois mois.

Une copie de la carte d’invalidité de l’enfant, si disponible.

Une copie de la carte de soins.

Un rapport médical détaillé délivré par un établissement hospitalier, confirmant le diagnostic du trouble du spectre autistique, précisant le degré d’autonomie de l’enfant et mentionnant d’éventuels troubles ou symptômes associés.

Deux photos d’identité récentes de l’enfant.

Quant à la sélection des dossiers, elle sera effectuée par un comité mis en place par le ministre des Affaires sociales pour une admission des enfants se fera dans la limite des places disponibles, le Complexe ayant une capacité d’accueil de 40 élèves.

