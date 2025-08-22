Kaïs Saïed dénonce le «refus de soins» dans les hôpitaux    

Le président de la République, Kaïs Saïed a effectué, jeudi 21 août 2025, une visite surprise à l’hôpital de La Rabta, où il a exigé que «tout patient en état d’urgence soit pris en charge immédiatement, sans condition financière ni formalité administrative préalable». Vidéo.

Durant cette visite non annoncée, le chef de l’État a inspecté le fonctionnement du service des urgences, a échangé avec le personnel médical et a écouté leurs préoccupations. Il a affirmé que «la santé humaine est une priorité» et qu’elle ne doit jamais être soumise à des contraintes matérielles ou bureaucratiques.

«Lorsqu’un citoyen arrive en état d’urgence, il est de notre devoir de l’accueillir et de le soigner immédiatement», a déclaré le président. «Il est inacceptable qu’un malade soit tenu de payer avant de recevoir des soins. C’est au médecin qu’il appartient d’évaluer l’état du patient, pas à un guichet.»

Kaïs Saïed a insisté sur le fait que les démarches administratives et les aides financières doivent intervenir après la prise en charge médicale, et non avant. Il a appelé à lutter contre les obstacles bureaucratiques qui compromettent la dignité des patients et mettent en danger leur vie.

Le président a également dénoncé des incidents récents survenus dans plusieurs régions, notamment à Gafsa, qualifiant d’«inacceptables» certaines pratiques de refus de soins. Il a affirmé que de telles situations ne doivent pas se reproduire.

La réforme du système de santé, a-t-il ajouté, doit reposer sur l’égalité, l’équité et la dignité du citoyen tunisien. Le droit aux soins, a-t-il conclu, est fondamental et ne saurait être conditionné.