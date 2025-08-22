Kaïs Saïed dénonce la «corruption endémique» dans le secteur éducatif

Lors de sa visite «surprise» au Centre national pédagogique (CNP), jeudi 21 août 2025, à quelques semaines de la rentrée scolaire 2025-2026, Kaïs Saïed a une nouvelle fois dénoncé la «corruption endémique» dans certains établissements éducatifs, dont se sont plaints certains agents du centre. Vidéo.

Le président de la République a aussi menacé de poursuites judiciaires «quiconque s’est rendu coupable de corruption». «Il n’y a pas de place pour les criminels au sein des institutions de l’État», a-t-il plaidé.

Il a en outre appelé à assainir le pays et à traduire en justice tous ceux qui ont commis des «forfaits contre le peuple», assurant que le processus de réforme, qu’il a initié à partir de la proclamation de l’état d’exception, le 25 juillet 2021, se poursuivra malgré les obstacles mis sur son chemin. «L’État ne reculera pas», a-t-il lancé, ajoutant que les responsables dignes de ce nom sont ceux qui servent l’intérêt général et n’obéissent pas à des ordres occultes.

La distribution des manuels et cahiers subventionnés ne doit pas être considérée comme une «aide» ou une «faveur», a affirmé Saïed, ajoutant qu’il s’agit d’«un droit légitime pour chaque enfant tunisien et non une charité». «Je déteste le mot ‘‘aide’’», a-t-il insisté, enadressant un message d’encouragement aux élèves et aux personnes à besoins spécifiques, saluant leurs «remarquables réalisations» et les qualifiant de «personnes exceptionnelles».

Enfin, Saïed, grand adepte de la théorie du complot, a fustigé, sans les nommer, les parties qui, selon lui, «tentent d’entraver le fonctionnement de l’État et de saboter la marche du pays». Ce sont ces ombres malfaisantes tapies au cœur de l’Etat qui, à l’en croire, l’empêchent de mettre en œuvre la grande révolution sociale dont il rêve pour la Tunisie.

I. B.

Vidéo.