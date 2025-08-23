Le Japon poursuivra sa coopération pour remédier à la pénurie d’eau en Tunisie

La cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzeri, en visite au Japon pour participer à la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 9), à Yokohama, a rencontré, le 22 août 2022, le Premier ministre du Japon, Shigeru Ishiba. La réunion, qui a duré environ 20 minutes, a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales.

M. Ishiba s’est déclaré ravi de la tenue de la Ticad 9, qui s’appuie sur les réalisations de la Ticad 8, présidée par le président Saied, et a déclaré que le Japon attachait de l’importance à ses relations avec la Tunisie, qui joue un rôle essentiel dans la stabilité régionale.

En réponse, Mme Zaafrani Zenzeri a déclaré que les relations bilatérales s’étaient renforcées et a exprimé sa gratitude pour le soutien passé du Japon à la Tunisie.

Le Premier ministre japonais a ensuite déclaré que le Japon poursuivrait sa coopération pour remédier à la pénurie d’eau en Tunisie. Rappelons à ce propos que le Japon finance la réalisation de deux stations de dessalement d’eau à Sfax et à Gabès.

Les deux dirigeants ont salué les progrès significatifs réalisés dans les négociations en vue d’un accord bilatéral d’investissement et ont convenu de renforcer davantage leurs relations économiques.

En outre, les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur diverses questions, notamment la coopération sur la scène internationale et la situation au Moyen-Orient.

I. B. (avec ministère japonais des Affaires étrangères).