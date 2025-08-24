Le poème du dimanche | ‘‘Journal de Normandie’’ de Paolo Ruffilli

Né en 1949 à Rieti, Paolo Ruffilli est poète, romancier, critique et éditeur italien dont l’écriture a fait l’objet de critiques, de Roland Barthes et Yves Bonnefoy.

Roland Barthes remarque le rapport de sa poésie à l’image et la photographie. Les poèmes du ‘‘Journal de Normandie’’ sont écrits entre 1975 et 1979. Quelques recueils : ‘‘Le chêne aux pies’’ (1972); ‘‘Chambre noire’’ (2004); ‘‘Variazioni sul tema’’ (2014), ‘‘Fuochi di lisbona’’ (2024).

Tahar Bekri

Cabourg, Calvados, 23 août

Digue des maisons

fin de siècle

en bord de mer

Ciel gris cobalt

rayé en surface

ciel rapiécé

Du Grand Hôtel, en rêve,

jusqu’à mon bourg.

Dans l’avenue de la gare

elle est là qui m’attend, pâle,

sur sa bicyclette.

Nous nous mettons en route

sous les tilleuls en fleurs

Elle a une robe courte

jaune abricot

des manches bouffantes, ses yeux

brillent entre ses cheveux.

La voie ferrée disparaît

et, tout à coup, là, c’est la mer

qui forme un large golfe.

Autour de nous tout est plongé

dans une rose pâle.

C’est la mer, oui,

et c’est aussi la route.

Je m’arrête, car

je ne sais où aller.

Elle m’indique d’un sourire,

me guidant par la main,

au fil de l’eau

l’étroite dune sur laquelle monter.

( La circonstance et le lieu,

D’accord avec le philosophe :

toujours, partout où nous allons,

nous ne sommes que ce que nous mangeons.)

(…bien que l’endroit

me fasse préférer la discrétion

et m’ait imposé

un minimum de bon goût,

vices bourgeois.)

(Il y eut période

dans ma vie

où je restais au lit

des journées entières

pour ne pas m’extraire

de mes rêves.)

Traduit de l’italien par Patrice Dyerval Angelini

»Journal de Normandie », Ed. Amadeus, 1990.