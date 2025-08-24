Le poème du dimanche | ‘‘Journal de Normandie’’ de Paolo Ruffilli

Né en 1949 à Rieti, Paolo Ruffilli est poète, romancier, critique et éditeur italien dont l’écriture a fait l’objet de critiques, de Roland Barthes et Yves Bonnefoy.
Roland Barthes remarque le rapport de sa poésie à l’image et la photographie. Les poèmes du ‘‘Journal de Normandie’’ sont écrits entre 1975 et 1979. Quelques recueils : ‘‘Le chêne aux pies’’ (1972); ‘‘Chambre noire’’ (2004); ‘‘Variazioni sul tema’’ (2014), ‘‘Fuochi di lisbona’’ (2024).
Tahar Bekri
Cabourg, Calvados, 23 août
Digue des maisons
fin de siècle
en bord de mer
Ciel gris cobalt
rayé en surface
ciel rapiécé
Du Grand Hôtel, en rêve,
jusqu’à mon bourg.
Dans l’avenue de la gare
elle est là qui m’attend, pâle,
sur sa bicyclette.
Nous nous mettons en route
sous les tilleuls en fleurs
Elle a une robe courte
jaune abricot
des manches bouffantes, ses yeux
brillent entre ses cheveux.
La voie ferrée disparaît
et, tout à coup, là, c’est la mer
qui forme un large golfe.
Autour de nous tout est plongé
dans une rose pâle.
C’est la mer, oui,
et c’est aussi la route.
Je m’arrête, car
je ne sais où aller.
Elle m’indique d’un sourire,
me guidant par la main,
au fil de l’eau
l’étroite dune sur laquelle monter.
( La circonstance et le lieu,
D’accord avec le philosophe :
toujours, partout où nous allons,
nous ne sommes que ce que nous mangeons.)
(…bien que l’endroit
me fasse préférer la discrétion
et m’ait imposé
un minimum de bon goût,
vices bourgeois.)
(Il y eut période
dans ma vie
où je restais au lit
des journées entières
pour ne pas m’extraire
de mes rêves.)
Traduit de l’italien par Patrice Dyerval Angelini
»Journal de Normandie », Ed. Amadeus, 1990.
