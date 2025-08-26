Une délégation de l’UGTT rend visite à la militante Me Radhia Nasraoui

Une délégation de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a rendu visite, mardi, à l’avocate et militante des droits de l’homme, Radhia Nasraoui, pour s’enquérir de son état de santé.

La délégation, composée de Sihem Boughasta, secrétaire générale adjointe chargée de la formation syndicale et des activités culturelles, et Hedia Arafoui, secrétaire générale adjointe chargée des relations arabes et internationales, s’est rendue dans une clinique de la capitale où Me Nasraoui bénéficie actuellement de soins.

Les représentantes de l’UGTT ont exprimé leurs vœux de prompt rétablissement à l’avocate et militante historique, saluant au passage son long parcours militant et sa défense inconditionnelle de la liberté et des droits des Tunisiens et Tunisiennes.

Y. N.