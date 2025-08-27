Cinéma tunisien contemporain | ATPCC : Regards critiques au Fifak

Le Festival international du film amateur de Kélibia organisé par la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs invite à une présentation de deux ouvrages critiques sur le cinéma tunisien.

C’est à l’École de pêche de Kélibia que le rendez-vous est donnée ce jeudi 28 août 2025 à 10h avec une présentation assurée par l’Association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique (ATPCC).

Présentation :

Le FIFAK fonctionne comme un pont entre mémoire et renouvellement, critique et création, ce qui en fait un moment stratégique pour la présentation d’ouvrages sur le cinéma tunisien professionnel contemporain.

Sa dimension associative et militante fait de lui un lieu où la critique peut circuler librement, hors des logiques strictement commerciales. Les ouvrages critiques, qui souvent peinent à trouver des espaces de visibilité, y trouvent donc une scène idéale pour rencontrer leur public.

Le cinéma professionnel tunisien contemporain traverse des tensions : rapports à l’État et aux politiques culturelles, modes de production, circulation internationale, émergence de nouvelles écritures.

La présentation par l’ATPCC d’ouvrages critiques dans le cadre du FIFAK inscrit ces problématiques dans un horizon élargi, reliant la pratique amateure (laboratoire d’expérimentation) et la pratique professionnelle (champ de reconnaissance institutionnelle).

Pour cette édition, elle met en lumière son ouvrage collectif sur le cinéaste tunisien Jilani Saadi et l’ouvrage de la critique Neila Gharbi, membre fondateur de l’ATPCC sur le cinéma tunisien contemporain.

Collectif, Ons Kamoun (coord.). Jilani Saadi, un cinéaste insurgé, Tunis: Éditions Arabesques, 2024

Gharbi, Neila. Films tunisiens. Critiques et interviews, Tunis: Dar Al Itihad, 2025

