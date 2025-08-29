400 tonnes de déchets PCB seront bientôt traitées en Tunisie

Le ministère de l’Environnement a annoncé dans un communiqué le lancement d’un projet de collecte, de transport et de traitement des polluants organiques persistants, notamment les polychlorobiphényles (PCB) présents dans les transformateurs électriques. Bientôt, 400 tonnes de déchets PCB provenant d’entités publiques et d’entreprises privées seront traitées.

Lors d’une séance de travail, mercredi 27 août 2025, en présence de représentants des Nations Unies, d’organismes publics et d’entreprises privées, le ministre de l’Environnement, Habib Abid, a souligné l’importance d’intensifier les efforts pour assurer le bon déroulement de cette opération dans les délais impartis.

Communément appelés PCB et désignés en Tunisie sous des noms commerciaux tels que Piralène ou Askarel, les polychlorobiphényles sont des fluides diélectriques principalement présents dans les transformateurs électriques et les condensateurs, précise l’Agence nationale pour la gestion des déchets (Anged).

En raison de leurs effets nocifs sur la santé et l’environnement, la communauté internationale a interdit leur production et leur commercialisation.

La Tunisie, qui n’a jamais produit de PCB, a interdit leur importation et leur utilisation en 1987, indique l’Anged.