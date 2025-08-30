La Tunisie annonce un retard dans le lancement du visa électronique

Le lancement d’une plateforme nationale tunisienne de délivrance de visa électronique (e-Visa) ne verrait pas le jour dans le courant de 2025 comme prévu initialement. Le projet risque de connaître du retard après que l’appel d’offres relatif à sa conception, développement et gestion, lancé en septembre 2024, eut été déclaré infructueux par le ministère des Technologies de la Communication.

La Tunisie ambitionne de mettre en place une plateforme nationale d’e-Visa afin de simplifier les démarches d’entrée sur son territoire. Elle cherche à dématérialiser la procédure actuelle, encore largement papier, et de faciliter l’accueil des visiteurs étrangers, notamment pour soutenir le secteur touristique, pilier de l’économie du pays.

L’appel d’offres international visait à sélectionner un prestataire chargé de concevoir, développer et assurer la maintenance de cette plateforme sécurisée. Le cahier des charges incluait également l’intégration de fonctionnalités avancées, telles que le paiement en ligne et la vérification automatisée des documents.

Dans une note d’information officielle publié le 26 août 2025, le ministère des Technologies de la Communication indique donc que l’appel d’offres n’a pas permis de retenir de soumissionnaire.

Selon le ministère, aucune des huit propositions n’a été retenue et les motifs de rejet concernent principalement la non-conformité des offres aux exigences essentielles du cahier des charges ou des garanties de soumission jugées non conformes.

Parmi les candidats figuraient les entreprises tunisiennes et internationales suivantes :

Groupement Orell Füssli AG & EWM (Suisse) ;

Sita Advanced Travel Solutions (Royaume-Uni) ;

Mühlbauer (Allemagne)

Groupement Medianet & Thinktank & Maviance (Tunisie);

MediaDiffusion (Tunisie) ;

Groupement VFS Global Tunisia SARL, VFS Global Services Pvt Ltd, Numeryx Tunisie, VF Worldwide Holding Limited (Tunisie);

Groupement Addinn & Aira & ELM (France) ;

EY (Tunisie).

Aucune nouvelle date n’a encore été annoncée pour le lancement d’un nouvel appel d’offres, ce qui risque de retarder la mise en service de la plateforme e-Visa, initialement espérée pour 2025.

Pour l’heure, les voyageurs soumis à l’obligation de visa et souhaitant entrer en Tunisie doivent continuer à passer par les procédures classiques via les consulats et ambassades du pays.

I. B.