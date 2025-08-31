Solides performances du secteur de l’assurance en Tunisie

Le secteur de l’assurance a enregistré de solides performances, au 1er semestre 2025, avec un chiffre d’affaires atteignant 2 248 millions de dinars tunisiens (MDT), en hausse de 11,4% par rapport à la même période de 2024, selon le Comité général des assurances relevant du ministère des Finances.

L’assurance-vie s’impose comme le principal moteur de croissance, avec une hausse de 21% à 650,7 MDT. Elle représente désormais 28,9% du marché, contre 26,6%, un an plus tôt, grâce à l’intérêt croissant des Tunisiens pour ce produit, comme solution de retraite complémentaire.

L’assurance non-vie conserve la plus grande part de marché (71%), avec 1.597,3 MDT (+7,9).

Le segment automobile reste en tête (861,5 MDT), suivi par l’assurance maladie collective (341,4 MDT).

Les indemnisations versées par le secteur ont atteint 1.037,2 MDT (+11,4 m%), dont 486,3 MDT pour l’automobile et 247,4 pour l’assurance maladie collective.

Selon l’expert Ahmed Hadroug, cité par l’agence Tap, ces chiffres confirment le rôle central du secteur dans le soutien de l’économie, de l’épargne nationale et des caisses sociales, tout en appelant à renforcer des segments encore fragiles, comme l’assurance incendie et transport.