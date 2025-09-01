SOCIETETunisie

252 000 voyageurs débarqués en Tunisie en deux mois  

100 0
1 septembre 20251 septembre 2025
252 000 voyageurs débarqués en Tunisie en deux mois  

Le porte-parole de la douane tunisienne, le général Chokri Jebri, a affirmé ce lundi 1er septembre 2025, dans l’émission Sbeh Ennes sur Mosaïque, que les services douaniers travaillent actuellement à sécuriser le retour de la communauté tunisienne résidant à l’étranger.

Évoquant le trafic des voyageurs durant la période allant du début juin à la fin août, et qui coïncide avec les grandes vacances estivales pour les Tunisiens comme pour les étrangers, le général Jebri a indiqué que le nombre de passagers avait dépassé 252 000 et que plus de 89 237 véhicules avaient été enregistrés à l’arrivée.

«Au départ, le nombre de voyageurs a dépassé 173 800, avec plus de 56 400 véhicules», a-t-il ajouté.

Selon lui, la saison actuelle a été «exceptionnelle» et s’est déroulée «en toute fluidité». «La rapidité des procédures a été très appréciée par notre communauté à l’étranger. Cette saison, nous avons adopté une nouvelle approche fondée sur l’accélération des formalités et l’intelligence dans la gestion. Les retours ont été unanimement positifs», a-t-il souligné sur un ton d’autosatisfaction qu’il va falloir confronter aux impressions des voyageurs ayant transité par les ports tunisiens, et qui sont rarement positives.

I. B.  

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!