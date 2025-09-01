252 000 voyageurs débarqués en Tunisie en deux mois  

Le porte-parole de la douane tunisienne, le général Chokri Jebri, a affirmé ce lundi 1er septembre 2025, dans l’émission Sbeh Ennes sur Mosaïque, que les services douaniers travaillent actuellement à sécuriser le retour de la communauté tunisienne résidant à l’étranger.

Évoquant le trafic des voyageurs durant la période allant du début juin à la fin août, et qui coïncide avec les grandes vacances estivales pour les Tunisiens comme pour les étrangers, le général Jebri a indiqué que le nombre de passagers avait dépassé 252 000 et que plus de 89 237 véhicules avaient été enregistrés à l’arrivée.

«Au départ, le nombre de voyageurs a dépassé 173 800, avec plus de 56 400 véhicules», a-t-il ajouté.

Selon lui, la saison actuelle a été «exceptionnelle» et s’est déroulée «en toute fluidité». «La rapidité des procédures a été très appréciée par notre communauté à l’étranger. Cette saison, nous avons adopté une nouvelle approche fondée sur l’accélération des formalités et l’intelligence dans la gestion. Les retours ont été unanimement positifs», a-t-il souligné sur un ton d’autosatisfaction qu’il va falloir confronter aux impressions des voyageurs ayant transité par les ports tunisiens, et qui sont rarement positives.

I. B.