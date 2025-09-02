« Sawer Bel Akhdhar » | Programme de la photographie de Ghar el Melh

Après des années d’interruption, les Rencontres internationales de la photographie de Ghar el Melh sont de retour cette année du 8 au 11 septembre 2025 au fort Lazaret.

Promettant un programme riche et varié durant 4 jours rythmés par des expositions, des masterclass et des ateliers, des activités récréatives et une participation internationale, les organisateurs invitent à partager « un beau moment artistique au service de la cause environnementale et climatique, dans un des plus beaux endroits de Tunisie ».

Le programme complet ci-dessous :