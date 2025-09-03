France | Gérard Depardieu devant la cour criminelle pour viols

L’acteur français Gérard Depardieu, 76 ans, va être jugé par la cour criminelle de Paris pour des accusations de viols et d’agressions sexuelles portées par la comédienne Charlotte Arnould.

Les faits allégués remontent à août 2018, au domicile de l’acteur, alors que la victime avait 22 ans et traversait des troubles alimentaires graves.

Initialement classée sans suite en 2019, l’affaire a été relancée après le dépôt d’une nouvelle plainte avec constitution de partie civile en 2020. Le parquet de Paris a finalement requis en août 2024 le renvoi de Depardieu devant la cour criminelle, estimant que les éléments rassemblés montraient que l’acteur avait contraint la comédienne à des actes sexuels.

Charlotte Arnould a exprimé son soulagement après cette décision, la qualifiant de «forme de vérité judiciaire». De son côté, l’avocat de Depardieu a annoncé son intention de faire appel de l’ordonnance de renvoi.

Cette affaire s’ajoute à une précédente condamnation de Depardieu en mai 2025 pour des agressions sexuelles sur deux femmes survenues lors d’un tournage en 2021. L’acteur avait écopé d’une peine de 18 mois de prison avec sursis, d’une amende de 29 040 euros et d’une inscription au fichier des délinquants sexuels.

Djamal Guettala