Nouvelles retrouvailles Saïed-Tebboune à Alger

Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune, présidents respectifs de la Tunisie et de l’Algérie, sont des voisins heureux et ils le montrent à chacune de leurs rencontres où leurs sourires, une fois n’est pas coutume, illuminent les objectifs des photographes. Leurs retrouvailles, hier soir, mercredi 3 septembre 2025, à Alger, n’ont pas dérogé à cette règle.

Les deux chefs d’Etat ont tenu une longue séance de travail à l’aéroport d’Alger Houari-Boumediene, axée sur le renforcement des relations bilatérales privilégiées et l’examen de questions régionales et internationales d’intérêt commun, nous apprend l’agence Tap.

Au cours de cette rencontre, Saïed a souligné «la solidité et la profondeur des relations bilatérales» entre les deux pays, réaffirmant «la volonté commune de les renforcer davantage dans tous les domaines, au service de l’intérêt des deux pays et des deux peuples frères».

Saïed, qui voyage rarement hors de son pays, s’est rendu à Alger pour participer à la 4e édition de la Foire du commerce intra-africain (IATF2025), qui se déroule du 4 au 10 septembre 2025 en Algérie.

À son arrivée, il a été accueilli par son hôte algérien et les deux présidents ont salué les drapeaux nationaux aux sons des hymnes des deux pays et ont passé en revue un détachement des forces armes qui leur a rendu les honneurs.

Parmi les autres chefs d’Etat présents à cet événement, censé prouver le tropisme africain de l’Algérie qui s’est quelque peu émoussé ces derniers temps, on citera, outre Kaïs Saïed, le Tchadien Mahamat Idriss Déby, le Mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le Libyen Mohamed Younes El-Menfi et l’inévitable président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali.

