Tozeur | Le train est de retour ! (Les horaires)

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé les horaires des liaisons ferroviaires vers Tozeur sur la ligne 13, et ce, après une interruption de plus de cinq ans.

Le service a repris le 2 septembre courant selon les horaires suivants :

De Tunis vers Tozeur : départ à 7h35.

De Tozeur vers Tunis : départ à 6h00.

Cette reprise s’inscrit dans la politique du ministère du Transport, qui vise à améliorer l’accès aux services de transport pour les citoyens et à renforcer l’ouverture sur les différentes régions du pays, lit-on dans le communiqué de la SNCFT, qui rappelle que cette liaison a été rendu possible grâce à d’importants travaux de rénovation et d’entretien sur la ligne 13 .

La ligne Métlaoui-Tozeur n’est pas la seule à retrouver ses passagers. La SNCFT rappelle la reprise du service voyageur entre Redeyef et Oum El Araies le 16 juin 2025, après un arrêt de plus de huit ans. Ce train, composé de trois voitures, a pu redémarrer grâce à d’importants travaux de réhabilitation et de maintenance.

La SNCFT a par ailleurs tenu à remercier toutes les parties prenantes pour leurs efforts et notamment la société civile de Tozeur et de Degache, dont les initiatives ont été essentielles pour la reprise de ces voyages, ajoute la même source.