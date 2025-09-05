Idir Benaibouche élu Meilleur acteur africain aux Septimius Awards 2025

L’acteur algérien Idir Benaibouche vient de franchir une nouvelle étape dans sa carrière en remportant le prestigieux prix du Meilleur acteur africain lors de la cérémonie des Septimius Awards, qui s’est tenue les 3 et 4 septembre 2025 au Théâtre Tuschinski à Amsterdam, aux Pays-Bas.

C’est l’artiste lui-même qui a confirmé la nouvelle sur sa page Facebook, devançant ainsi les médias et même le site officiel des organisateurs.

Cette distinction récompense son interprétation dans le film ‘‘Première ligne’’ du cinéaste Merzak Allouache, une œuvre qui explore les réalités contemporaines de l’Algérie avec intensité et sensibilité.

Dans ce rôle, Benaibouche a su incarner la complexité de son personnage avec authenticité et profondeur, convainquant le jury international des Septimius Awards et séduisant un public attentif à la vitalité du cinéma africain et maghrébin.

Créés aux Pays-Bas, les Septimius Awards visent à célébrer le cinéma mondial dans toute sa diversité, en mettant particulièrement en avant les talents africains et émergents. Chaque année, la compétition rassemble des œuvres venues de dizaines de pays, et les récompenses attribuées font désormais référence dans le milieu cinématographique international.

Djamal Guettala