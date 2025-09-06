« La Voix de Hind Rajab » de Ben Hania remporte 6 prix à la Mostra Venise

Le film « La Voix de Hind Rajab » de la réalisatrice Kaouther Ben Hania a marqué la 82ᵉ édition du Festival International du Film de Venise en remportant six prestigieux prix parallèles.

« La Voix de Hind Rajab » a remporté 6 prix parmi les huit * décernés lors du festival:

🏆 Leoncino d’Oro

🏆 Premio Croce Rossa Italiana

🏆 Premio Arca Cinema Giovani

🏆 Segnalazione Cinema for UNICEF

🏆 Premio Sorriso Diverso

🏆 CICT UNESCO Enrico Fulchignoni Award

Une consécration exceptionnelle qui témoigne de la puissance de ce film et de l’écho universel de son message. Bravo à Kaouther Ben Hania et à toute l’équipe du film pour ce succès historique qui honore la Tunisie et le cinéma arabe, a commenté le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI).

Y. N.