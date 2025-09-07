Le dossier du «Geopark Tunisie» en bonne voie à l’Unesco

Le conseil exécutif des géoparcs de l’Unesco a approuvé le dossier du «Geopark Tunisie» et accepté au sein des réseaux des géoparcs, africain et mondial, de l’Unesco.

Selon des déclarations du président du comité scientifique des géoparcs du sud-est tunisien, Mabrouk Moncer, cité par Mosaïque FM, cette approbation a été décidée lors d’une session qui s’est tenue, le vendredi 5 septembre 2025, au Chili. Et elle sera officiellement mise en œuvre par l’Unesco dans les prochains mois.

Le directeur du projet des géoparcs du Sud tunisien, Mohsen Hussein, avait précédemment indiqué que les experts de l’Unesco Serge Delbay et Jean-Simon Pagès avaient préparé le dossier du «Geopark Tunisie» après une mission de terrain effectuée du 20 au 24 mai dans le sud tunisien, au cours de laquelle ils ont visité plusieurs sites géologiques, géomorphologiques et archéologiques importants, dont 14 sites, 3 musées, des expositions de produits locaux et le village des sciences de Tataouine. Ils ont ensuite remis un rapport à l’Unesco, examiné par le conseil des géoparcs.

Le projet du géoparc du Dahar s’étend sur une superficie de 6000 km² et couvre la chaîne de montagnes du Dahar, s’étendant sur les gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès.

Il est à noter que la Tunisie a déposé le dossier de candidature du géoparc du Dahar auprès de l’Unesco, le 28 novembre 2024 et aspire à rejoindre le réseau mondial des géoparcs, qui compte actuellement 229 sites dans 50 pays.