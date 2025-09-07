Le poète du dimanche │ ‘‘Poèmes’’ de Khaled Najjar

Khaled Najjar est une voix discrète et à l’écriture moderniste de la poésie tunisienne. Il vit entre Tunis et les Pays-Bas. (Photo : Annet Haak).

Né en 1949 à Tunis. Etudes de lettres arabes à l’Université de Tunis. Poète, journaliste et éditeur. Il collabore à de nombreux journaux arabes.

Voix discrète et à l’écriture moderniste de la poésie tunisienne, il a coanimé la revue Alif. A dirigé des numéros importants du Livre des questions, ouvrages bilingues, Ed. Tawbad. Dans cette dernière dont il est le fondateur, il a traduit et fait paraître de nombreux poètes, à l’échelle mondiale. Son recueil, (en arabe) »L’ange perdu ».

Tahar Bekri

I

Après minuit

passent les pâtres vers le sud

passe une mouche

par ma fenêtre

II

Il n’y a ni source dans la cour

de ma demeure

ni vagues dans la mer

Et moi, gelé comme un ours

III

Ma poupée est dans le golfe

mon été est sans insectes

et moi, voué à la poussière

IV

Ils m »ont volé mon enfance et ma folie

Ils m’ont volé mes vents les caisses de bois

de mes habits

aux portes du Sud

Ils m’ont volé le coassement de mes grenouilles

et les miroirs de ma mère

V

Où s’en va la nuit

quand poussent les murs

les lumières du jour ?

Traduit de l’arabe par Tahar Bekri.

Revue Europe «Littérature de Tunisie», octobre 1987.