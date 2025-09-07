Le poète du dimanche │ ‘‘Poèmes’’ de Khaled Najjar

Khaled Najjar est une voix discrète et à l’écriture moderniste de la poésie tunisienne. Il vit entre Tunis et les Pays-Bas. (Photo : Annet Haak).
Né en 1949 à Tunis. Etudes de lettres arabes à l’Université de Tunis. Poète, journaliste et éditeur. Il collabore à de nombreux journaux arabes.
Voix discrète et à l’écriture moderniste de la poésie tunisienne, il a coanimé la revue Alif. A dirigé des numéros importants du Livre des questions, ouvrages bilingues, Ed. Tawbad. Dans cette dernière dont il est le fondateur, il a traduit et fait paraître de nombreux poètes, à l’échelle mondiale. Son recueil, (en arabe) »L’ange perdu ».
Tahar Bekri
I
Après minuit
passent les pâtres vers le sud
passe une mouche
par ma fenêtre
II
Il n’y a ni source dans la cour
de ma demeure
ni vagues dans la mer
Et moi, gelé comme un ours
III
Ma poupée est dans le golfe
mon été est sans insectes
et moi, voué à la poussière
IV
Ils m »ont volé mon enfance et ma folie
Ils m’ont volé mes vents les caisses de bois
de mes habits
aux portes du Sud
Ils m’ont volé le coassement de mes grenouilles
et les miroirs de ma mère
V
Où s’en va la nuit
quand poussent les murs
les lumières du jour ?
Traduit de l’arabe par Tahar Bekri.
Revue Europe «Littérature de Tunisie», octobre 1987.
