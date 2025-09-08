IT Business School | Former pour l’avenir du travail

Dans un contexte où le marché du travail se transforme à grande vitesse, IT Business School (ITBS) affirme son rôle de pionnier en plaçant l’employabilité et la création d’entreprise au cœur de sa mission éducative. Plus qu’un établissement d’enseignement supérieur, ITBS est un véritable incubateur de talents et un accélérateur d’initiatives entrepreneuriales en Tunisie et en Afrique.

À IT Business School, l’approche pédagogique dépasse la transmission des savoirs académiques pour intégrer des compétences directement mobilisables dans le monde professionnel. Les étudiants bénéficient de :

Formations alignées sur les standards internationaux et les besoins réels du marché de l’emploi.

et les besoins réels du marché de l’emploi. Méthodes actives d’apprentissage (blended learning, projets réels, études de cas, hackathons).

(blended learning, projets réels, études de cas, hackathons). Accompagnement personnalisé via un centre de carrière et des programmes de mentorat avec des professionnels.

«Dès ma première année, j’ai travaillé sur des projets réels avec des entreprises partenaires. Cela m’a donné confiance et surtout une expérience pratique qui m’a permis de décrocher un stage puis un emploi dès la fin de mon cursus », témoigne Amina G., étudiante en Master à IT Business School.

Encourager l’esprit entrepreneurial

Convaincue que l’avenir économique de la région repose sur l’innovation et l’entrepreneuriat, IT Business School a créé un écosystème complet d’accompagnement :

Un incubateur et un accélérateur internes qui soutiennent les porteurs de projets étudiants.

qui soutiennent les porteurs de projets étudiants. Un statut d’étudiant-entrepreneur , permettant aux jeunes d’allier études et développement de leur startup.

, permettant aux jeunes d’allier études et développement de leur startup. Un club de business angels, en partenariat avec des acteurs financiers, pour faciliter l’accès au financement.

«Mon projet de startup est né dans les couloirs d’ITBS. Grâce à l’incubateur de l’école et au soutien des enseignants, j’ai pu passer de l’idée à une véritable entreprise qui crée aujourd’hui de la valeur et de l’emploi», explique Anis B., ancien étudiant devenu entrepreneur.

Un impact sociétal concret

Depuis sa création, IT Business School a contribué à l’insertion professionnelle de centaines de diplômés et accompagné plusieurs startups innovantes dans les secteurs des technologies, des énergies renouvelables et des services numériques. L’école favorise également l’engagement communautaire de ses étudiants à travers des projets solidaires, renforçant ainsi leur sens des responsabilités sociétales.

Une mission reconnue

«À IT Business School, notre mission est claire : former des managers et des ingénieurs capables non seulement de s’intégrer sur le marché du travail, mais aussi de devenir créateurs d’emplois et d’innovation. Nous voulons être un moteur de transformation économique et sociale pour la Tunisie et pour l’Afrique », affirme Dr. Ines BEN Bouhouch, directrice d’IT Business School.

Cette orientation stratégique a valu à IT Business School d’être certifiée ISO 21001, reconnue par le ministère de l’Enseignement Supérieur et nominée aux prestigieux Triple E Awards 2025, consacrant son rôle moteur dans l’innovation éducative et l’entrepreneuriat.