Tunisie | Vers le transport hydraulique du phosphate

L’idée de transport hydraulique intégré du phosphate a été évoquée en Tunisie depuis 2023 mais sa mise en œuvre a pris du retard. C’est pourquoi un comité de pilotage de l’étude de faisabilité de ce projet a été mis en place au sein du ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, dans l’espoir d’en accélérer la réalisation.

Ce comité s’est réuni le 2 septembre 2025 à Tunis sous la présidence de la ministre Fatma Thabet Chiboub, qui a fait part de l’intention du gouvernement d’accélérer ce projet, qui vise à relier le bassin minier de Gafsa aux usines du Groupe chimique tunisien (GCT) se trouvant à Gabès et à Skhira (Sfax).

Le transport hydraulique des phosphates est un système qui permet de transporter le phosphate sous forme de pulpe (un mélange de particules solides et d’eau) via des pipelines. Cette méthode, adoptée notamment par l’Office chérifien des phosphates (OCP) au Maroc, est une alternative au transport ferroviaire et routier, permettant de réduire les coûts, l’impact carbone, l’utilisation de l’eau et l’empreinte environnementale tout en augmentant la capacité de production.

Lors de cette réunion, un rapport a été présenté sur l’état d’avancement de l’étude de faisabilité technique et économique et sur les aspects juridiques du projet. Les prochaines étapes pour assurer une mise en œuvre rapide ont également été discutées, en coordination avec les différents partenaires et parties prenantes.

Selon Mme Chiboub, ce projet renforcera le système de transport du phosphate, tout en préservant les réserves en eau de l’aquifère du gouvernorat de Gafsa et en encourageant la transition vers l’utilisation des énergies renouvelables pour l’exploitation des usines.

Elle a également souligné la nécessité de respecter les délais et l’engagement de son département à fournir le soutien nécessaire pour achever le projet dans les délais impartis, afin d’accroître la production et la transformation des phosphates et leur exportation vers les marchés mondiaux.

Le projet de transport hydraulique du phosphate, une initiative approuvée lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale du 26 avril 2023, présidée par le président Kais Saied, vise à renforcer davantage le secteur du phosphate en Tunisie, compte tenu de son importance vitale pour le développement économique et social du pays. Le projet comprend la construction d’un pipeline et d’infrastructures pour le transport hydraulique du phosphate depuis la zone de collecte d’Oum al-Khashab (Metlaoui) vers les usines de Gabès et de Skhira. Il comprend également la construction d’une usine de dessalement d’eau de mer d’une capacité d’environ 100 000 mètres cubes par jour et d’une centrale photovoltaïque pour fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement des pipelines de transport, répondant ainsi aux besoins de la Société des phosphates de Gafsa et du Groupe chimique tunisien. La réunion d’hier, tenue au siège du ministère, a connu la participation du chef de cabinet Afaf Chachi Tayari, du directeur général de la Société des phosphates de Gafsa, Abdelkader Amaidi, et des membres du comité, ainsi que des représentants de la Société financière internationale (SFI), de la Banque mondiale et des cabinets de conseil chargés de l’étude de faisabilité.

