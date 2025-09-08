Verdict dans l’affaire Mohamed Taher Dridi

Le jeune acteur tunisien Mohamed Taher Dridi a annoncé, ce lundi 8 septembre 2025, que la justice a rendu son verdict dans les deux affaires le visant.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Mohamed Taher Dridi affirme avoir été condamné à deux peines de 3 mois de prison avec sursis suite aux plaintes d’une instragrameuse qui avait saisi la justice pour diffamation.

Mohamed Taher Dridi n’a pas manqué de souligné qu’il s’attendait plutôt à un non-lieu dans ces deux affaires, d’autant que la plaignante avait fini par retirer sa plainte.

Y. N.