Tunisair | Grève des contrôleurs aériens en France et perturbations sur les vols

La compagnie nationale Tunisair a annoncé d’éventuels perturbations sur ses volsà destination et au départ de la France , et ce, en raison d’un préavis de grève des contrôleurs aériens français prévu le mercredi 10 septembre 2025.

Tunisair affirme être « consciente des désagréments que cette situation indépendante de sa volonté pourrait causer», et réaffirme sa pleine mobilisation pour une prise en charge de ses passagers dans les meilleures conditions.

Pour toute information, il est possible de contacter le Centre d’appel de Tunisair au 81.10.77.77 (depuis la Tunisie ) et au +216 70.019.160 depuis l’étranger ou encore au +33 1 85 15 07 81 depuis la France, indique encore la compagnie nationale.

Y. N.