Le Conseil bancaire et financier commente l’appel à la grève dans le secteur bancaire

Le Conseil bancaire et financier s’est exprimé, ce jeudi 30 octobre 2025, sur l’appel à la grève dans le secteur bancaire les 3 et 4 novembre prochains.

Dans son communiqué le CBF a réaffirmé son engagement à appliquer les augmentations de salaires prévues dans la loi de finances 2026 dès sa publication au Journal officiel, tout soulignant sa volonté à améliorer les conditions de travail des employés du secteur et de soutenir leur pouvoir d’achat, par des hausses salariales et autres avantages.

La même source affirme, par ailleurs, que le capital humain est essentiel à la pérennité et au développement des institutions financières, lit-on encore dans le communiqué.

Toutefois, le CBF estime que la grève à laquelle appelle la Fédération générale des banques et des établissements financiers « n’a aucun fondement social ou économique et risque même de porter atteinte aux intérêts des particuliers, entreprises et institutions financières», appelant, ainsi, à la solidarité et à l’engagement.

Sans manquer de rappeler que le droit de grève est garanti par la loi, le CBF considère que cet appel à la grève est injustifié car le Conseil est déjà engagé dans l’application des hausses salariales prévues par la loi de finances 2026.

Il a de ce fait a appelé à la solidarité, à soutenir leurs institutions et à préserver le service public ainsi que les intérêts des clients.

Y. N.