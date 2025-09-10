Annonce des lauréats du Makeathon Africa au salon BigTech Africa

Le Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime) annonce la clôture de la première édition du Makeathon Africa, tenue du 30 août au 1er septembre 2025 au Centre de ressources technologiques (CRT) de Sousse.

Pendant 48 heures, de jeunes talents, experts, coachs et acteurs de l’écosystème de l’innovation ont collaboré pour imaginer, concevoir et prototyper des solutions industrielles innovantes pour l’Afrique de demain.

La délibération des résultats et la remise des prix auront lieu ce mercredi 10 septembre, de 10h00 à 11h00, dans le cadre d’un panel intitulé : «Le rôle de l’Intelligence Artificielle dans la modernisation de l’industrie tunisienne», organisé par le Cetime en marge de la deuxième édition du salon BigTech Africa, qui se tient du 9 au 11 septembre au Palais des Expositions au Kram, au nord de Tunis. Cet événement constitue une occasion unique de mettre en lumière le rôle de l’IA dans le développement industriel de la Tunisie, tout en valorisant l’innovation et la créativité des participants du Makeathon.