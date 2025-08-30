Makethon Africa pour créer l’industrie de demain

Le Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime), partenaire et conseiller technique des entreprises industrielles en Tunisie, organise, en collaboration avec ses partenaires institutionnels et industriels, la première édition du Makeathon Africa, un événement collaboratif et immersif, les 30 et 31 août 2025 au Centre de ressources technologiques (CRT), à Novation City, Pôle de compétitivité de Sousse.

Le Makeathon Africa est un événement collaboratif, inspiré du concept des hackathons technologiques, mais adapté aux secteurs de la mécanique, de l’électronique, de la mécatronique et de l’ingénierie appliquée. Il vise à stimuler l’innovation ouverte et à renforcer les dynamiques intersectorielles et intergénérationnelles, en réunissant des profils multidisciplinaires : étudiants, jeunes ingénieurs, industriels, chercheurs, experts techniques, start-ups, et associations spécialisées.

L’événement vise à encourager la co-création de solutions industrielles innovantes entre jeunes talents et industriels ; prototyper des idées concrètes à fort potentiel de valorisation ; promouvoir les synergies entre recherche, industrie et entrepreneuriat et positionner la Tunisie comme un acteur régional de l’innovation industrielle

Pendant 48 heures non-stop, les participants travailleront en équipes pluridisciplinaires pour relever des défis industriels réels en développant des solutions technologiques concrètes, applications pratiques ou prototypes fonctionnels.

L’événement comprend également des sessions de mentorat, des ateliers thématiques et un pitch final devant un jury d’experts, le10 septembre 2025 à BigTech Africa – Tunis.

Les défis industriels proposés : maintenance prédictive par intelligence artificielle; optimisation énergétique des processus mécatroniques; miniaturisation de systèmes intelligents; automatisation low-cost pour PME; réduction de l’impact environnemental et amélioration des performances de production

Les profils ciblés:étudiants et jeunes diplômés start-ups technologiques; chercheurs et experts académiques; industriels et prestataires de services et associations et incubateurs spécialisés.

Les résultats attendus :prototypes transférables à l’industrie; projets collaboratifs et multidisciplinaires; mise en réseau et opportunités de partenariat; et promotion de la culture de l’innovation industrielle.