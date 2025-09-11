Fournitures scolaires | Opération coup de poing contre la spéculation

Une vaste campagne de contrôle dans les gouvernorats de Tunis, Sousse et Ben Arous, ciblant la vente de fournitures scolaires a été menée par la police municipale, annonce le ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué publié ce jeudi 11 septembre 2025, le ministère précise que ces opérations visant à lutter contre la spéculation ont été menées dans différentes librairies, ainsi que dans des commrces et des points de vente de fournitures scolaires.

Cela a notamment permis la saisie de 22.392 cahiers qui ont été saisis et confiée au ministère du Commerce en vue d’une redistribution sur le marché, indique le ministère de l’Intérieur dans son communiqué.

Y. N.