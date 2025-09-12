Rentrée scolaire 2025 | Les emplois du temps en ligne

Les emplois du temps des élèves inscrits dans les établissements publics peuvent désormais consulter leurs emplois du temps pour l’année scolaire 2025/2026 via la plateforme dédiée Tarbia.

.

C’est ce qu’annonce le ministère de l’Éducation en précisant que pour accéder emplois du temps via la plateforme, il faut se rendre sur l’espace « Élève », puis choisir la délégation régionale, l’établissement, le niveau et la classe.

Les enseignants, sont quant à eux invités à accéder à leurs emplois du temps afin de remplir les informations les concernant dans la section « Enseignant ».

Y. N.