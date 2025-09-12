SOCIETETunisie

Rentrée scolaire 2025 | Les emplois du temps en ligne

12 septembre 202512 septembre 2025
Les emplois du temps des élèves inscrits dans les établissements publics peuvent désormais consulter leurs emplois du temps pour l’année scolaire 2025/2026 via la plateforme dédiée Tarbia.
.

C’est ce qu’annonce le ministère de l’Éducation en précisant que pour accéder emplois du temps via la plateforme, il faut se rendre sur l’espace « Élève », puis choisir la délégation régionale, l’établissement, le niveau et la classe.

Les enseignants, sont quant à eux invités à accéder à leurs emplois du temps afin de remplir les informations les concernant dans la section « Enseignant ».

Y. N.

