Prêt de 54,5 millions d’euros de l’AFD à la Tunisie

Plusieurs contrats de prêts d’un montant global de 54,5 millions d’euros (l’équivalent de 185,7 millions de dinars) ont été signés, vendredi 12 septembre 2025, entre la Tunisie et l’Agence Française de Développement (AFD). Ces prêts vont aider à financer des projets dans les domaines de l’eau, de l’emploi et de l’inclusion

La cérémonie officielle de signature s’est tenue au ministère de l’Économie et de la Planification, en présence du ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidhd, du directeur exécutif des Géographie à l’AFD, Philippe Orliange, actuellement en visite à Tunis, du Pdg de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), Abdelhamid Mnajja ainsi que de l’ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen.

Renforcement de l’infrastructure hydraulique

La Sonede et l’AFD ont signé des conventions de financement complémentaires pour deux projets structurants d’infrastructure hydraulique, et ce, dans l’objectif d’améliorer l’approvisionnement en eau potable des principaux pôles urbains tunisiens.

Il s’agit d’apporter des financements additionnels de 12 millions d’euros et 30 millions d’euros pour renforcer respectivement le système d’adduction d’eau du Cap Bon, Sahel, Sfax et la sécurisation du Grand-Tunis.

Par ailleurs, une subvention additionnelle de 0,5 millions d’euros est accordée pour la finalisation du schéma directeur de l’eau potable du Grand-Tunis. Cofinancé avec la Banque européenne d’investissement (BEI), le projet du Grand-Tunis porte désormais l’engagement total de l’AFD, à 68 millions d’euros.

Concrètement, ces financements serviront notamment à construire de nouvelles stations de traitement d’eau (à Kalaa Kébira et Béjaoua) et des réservoirs, ainsi qu’à poser des conduites supplémentaires, afin d’augmenter la capacité du réseau et sa fiabilité.

Ainsi, près de 6 millions de Tunisiens (environ la moitié de la population du pays) bénéficieront directement de ces investissements qui répondent à des enjeux stratégiques majeurs dont la valorisation des excédents en eau du Nord, l’accompagnement de la hausse de la demande dans les zones urbaines et la préservation des nappes phréatiques des régions intérieures.

Inclusion économique des ménages

En ce qui concerne l’autonomisation économique des plus vulnérables, l’AFD a accordé un appui budgétaire de 5 millions d’euros à la Tunisie. Ce financement alimente le programme d’autonomisation économique des catégories pauvres et à revenus limités et des personnes handicapées piloté par le ministère tunisien des Affaires sociales.

Créé en 2022, ce programme soutient les projets d’entrepreneuriat portés par les personnes les plus vulnérables à travers des subventions et un accompagnement personnalisé à la création d’activités génératrices de revenus.

L’appui de l’AFD permettra au ministère des Affaires sociales de doubler les capacités de son programme, en ciblant en priorité les régions les plus touchées par la pauvreté et les dynamiques de mobilité.

L’objectif est de renforcer l’inclusion économique durable de ces populations ainsi que la résilience sociale des territoires.

Formation professionnelle et mobilité des jeunes

Un autre contrat de financement visant à renforcer le secteur de la formation professionnelle et à promouvoir la mobilité professionnelle des jeunes a également été conclu.

Ce nouveau projet, doté de 7 millions d’euros (cofinancés par l’AFD à hauteur de 5 millions d’euros et par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères pour 2 millions d’euros), vient répondre au défi du chômage des jeunes.

S’inscrivant dans le cadre de la coopération franco-tunisienne en matière de migration et de développement des compétences, le projet financera la modernisation de deux centres de formation pilotes, à savoir le Centre sectoriel d’outillage de Sousse et le Centre sectoriel de mécanique générale de Grombalia. Le but étant d’en faire des centres d’excellence.

Le financement comporte, d’une part, la modernisation des infrastructures de ces centres, et d’autre part le renforcement des capacités des formateurs et acteurs de l’emploi en Tunisie, avec un accent porté sur la mobilité internationale des jeunes.

D’une durée de trois ans, le projet, qui devrait démarrer en décembre prochain, vise à accueillir 1 800 apprenants dans les centres rénovés et à atteindre un taux d’emploi de 100 % des diplômés un an après la fin de leur formation.

Il ambitionne également de créer ou renforcer 10 filières de formation, et accompagner 100 Tunisiens de retour dans leur réinsertion professionnelle.