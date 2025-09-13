Un Sommet arabo-islamique extraordinaire pour quoi faire ?

Que peut-on sérieusement attendre du Sommet arabo-islamique extraordinaire qui se tiendra dans deux jours à Doha pour discuter de la récente attaque israélienne contre le Qatar ? Pas grand-chose, sinon rien du tout, sauf de vaines gesticulations sans lendemain. (Ph. Sommet arabo-islamique de Riyad en 2023 : beaucoup de bruit pour rien).

Les préparatifs sont en cours pour la tenue d’un sommet arabo-islamique extraordinaire à Doha le 15 septembre 2025, afin d’examiner l’attaque israélienne ayant visé l’État du Qatar.

Le sommet sera précédé, la veille de son ouverture, d’une réunion préparatoire au niveau des ministres des Affaires étrangères.

«Ce sommet extraordinaire vient confirmer la solidarité arabe et islamique avec l’État du Qatar et vise à définir une position commune et une action concertée face à cette agression qui constitue une violation flagrante de la souveraineté de l’État du Qatar, de la Charte des Nations Unies et du droit international, ainsi qu’une menace pour la sécurité et la stabilité dans la région», lit-on dans le communiqué publié l’Organisation de la conférence islamique (OCI).

Cependant, les opinions publiques arabes et islamiques sont en droit de ne rien attendre de ce genre de sommets, souvent organisés à la hâte pour donner l’impression de réagir aux affronts essuyés, mais qui sont généralement sans lendemain.

Israël, quant à lui, fort de l’impunité dont il bénéficie et de la complaisance des puissances occidentales, mais aussi de beaucoup d’Etat arabes et islamiques à son égard, pourra continuer à agresser ses voisins et étendre indéfiniment ses frontières.

A vrai dire, les Arabes et les musulmans, malgré leur poids démographique et leur richesse présumée, n’ont jamais aussi peu compté dans les équilibres du monde qu’ils le sont aujourd’hui : une quantité de plus en plus négligeable et négligée.

I. B.