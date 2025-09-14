Kaïs Saïed n’ira pas à Doha, pour assister aux travaux du Sommet arabe et islamique extraordinaire, prévu dans la capitale du Qatar, demain, lundi 15 septembre 2025. C’est le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, qui conduira la délégation tunisienne à ce conclave censé apporter une réponse collective aux défis lancés par l’expansionnisme d’Israël à tous les pays de la région.

Ce sommet sera consacré à l’examen des derniers développements au Proche-Orient, à la suite des agressions sionistes contre l’État frère du Qatar, et dans un contexte marqué par la poursuite de la guerre barbare, les opérations de génocide et de déplacement forcé dans les territoires palestiniens, indique le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Il s’agira également d’adopter un plan d’action arabe et islamique approprié pour faire face à cette situation, ajoute-t-il

Le sommet extraordinaire sera précédé d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays participants.

I. B.