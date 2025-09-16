Pour Brittney et Hannah, tous les chemins mènent à Tunis

L’histoire de ces deux Américaines est devenue virale sur les réseaux sociaux. Arrivées par erreur à Tunis la semaine dernière suite à une erreur de prononciation de leur destination: Brittney et Hannah avaient prévu de prendre l’avion pour Nice, en France, mais avaient accidentellement réservé un vol pour Tunis à Rome, découvrant l’erreur à bord de l’avion.

Après leur aventure, les deux touristes américaines sont finalement rentrées en Tunisie, cette fois à l’invitation de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV), en collaboration avec le ministère du Tourisme, afin de promouvoir la destination Tunisie.

La FTAV, en collaboration avec Tunisibooking.com, les a accueillies samedi dernier à l’aéroport de Tunis-Carthage.

Brittney et Hannah ont involontairement promu la Tunisie comme destination, et elles ont été récompensées : leur vidéo à bord de l’avion pour Tunis a rapidement dépassé les 16 millions de vues sur TikTok, suscitant curiosité et ironie en ligne.

Les deux touristes ont ensuite documenté leur retour de Tunisie sur les réseaux sociaux, montrant leurs interactions avec le personnel au sol et le vol de retour.

I. B.