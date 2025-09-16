Une femme tente de se suicider par le feu à Jendouba

Une femme a été hospitalisée au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous (sud de Tunis), après avoir mis le feu à son corps dans le gouvernorat de Jendouba

Le secrétaire général de la section régionale de l’éducation Farid Fadaoui, est revenu sur ce drame dans une déclaration à Mosaïque FM, ce mardi 16 septembre 2025, en précisant que le drame est survenue suite au transfert de 9 élèves vers un autre lycée, pour cause de surcharge des classes.

La mère de l’une des élèves concernés, a échoué à faire annuler cette décision prise par le commissariat régional de l’éducation et a menacé de se tuer avant de mettre le feu à son corps.

Elle a été prise en charge et a bénéficié des premiers secours puis a été hospitalisé au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous.

Y. N.