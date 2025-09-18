Conférence à Tunis | Cybercriminalité et sécurité intérieure  

La Tunisie est directement confrontée aux défis, menaces et risques liés à la cybersécurité, qui représentent le côté obscur du progrès scientifique et de l’intelligence artificielle.

C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, lors de l’ouverture de la première conférence sur «La cybercriminalité à l’ère de l’intelligence artificielle et des développements technologiques modernes», organisée à l’École nationale de formation des agents et de cadres de la sûreté et de la police nationales de Salammbô, banlieue de Tunis.

Le ministre a déclaré que son département travaillait activement au renforcement de la formation du personnel et au développement de ses compétences et de son professionnalisme.

À cette fin, un concours de cybersécurité appelé Capture the Flag (CTF) a été organisé, auquel ont participé de hauts fonctionnaires des ministères de l’Intérieur et de la Défense, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. Cette initiative vise à renforcer les capacités individuelles afin de lutter plus efficacement contre la cybercriminalité.

I. B.