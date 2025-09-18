Vers une baisse de la production mondiale d’huile d’olive

Les experts européens prévoient que la production d’huile d’olive des six plus grands pays producteurs (Grèce, Italie, Portugal, Espagne, Tunisie et Turquie) pourrait atteindre 2,65 millions de tonnes pour la campagne 2025/26, contre 2,94 millions de tonnes en 2024/25. Ce chiffre devrait toutefois dépasser la moyenne quinquennale de 2,41 millions de tonnes.

Des facteurs tels que les conditions météorologiques des prochains mois joueront un rôle déterminant dans la récolte finale, les prix étant appelés à fluctuer, note Olive Oil Times.

Un été exceptionnellement chaud et sec en Espagne et en Grèce est l’une des principales raisons de cette baisse constante des prévisions, les experts précisant que la récolte finale dépendra des précipitations de fin septembre et d’octobre.

La production en Grèce pourrait atteindre 240 000 à 250 000 tonnes, comparable à la récolte précédente, mais le tarif imposé par les États-Unis sur les exportations d’huile d’olive et d’olives de table reste l’un des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté.

I. B.