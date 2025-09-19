Ces armes qui façonneront les guerres de demain

Dans un monde où les conflits armés ne se comptent plus, les avancées technologiques qui suivent une vitesse vertigineuse sont mises au service des pulsions bellicistes des hommes qui restent intactes depuis la nuit des temps. Toujours tuer et dominer et tant pis pour le désastre et les souffrances causées ! The Independent rapporte dans une enquête que les lasers, les chiens robotisés et les micro-ondes à haute puissance pour neutraliser les drones, dont certains existent déjà, pourraient être les armes déployées sur les champs de bataille dans un avenir proche.

Imed Bahri

Avec l’utilisation croissante de drones pilotés à des kilomètres de distance dans les conflits armés, Taz Ali a passé en revue une gamme d’armes qui façonneront les conflits futurs et qui auront des conséquences redoutables.

Selon le journal britannique, la guerre en Ukraine a révolutionné les conflits militaires avec l’émergence d’armes futuristes telles que les drones à fibre optique immunisés contre le brouillage et la détection par radiofréquence, les réseaux de protection des drones et les robots terrestres utilisés aussi bien par les Russes que par les Ukrainiens.

L’enquête a abordé l’aspect éthique de ces armes. Patrick Wilcken, chercheur aux affaires militaires d’Amnesty International, a mis en garde contre les risques éthiques et juridiques posés par ces armes en déclarant: «Ceux-ci vont des questions pratiques liées aux risques de partialité, de discrimination et de profilage trop strict des individus, à des questions plus fondamentales liées à la déshumanisation et à l’atteinte à la dignité humaine».

The Independent a classé cinq gammes d’armes qui font leur apparition sur le champ de bataille aujourd’hui.

Hausse de la production de drones

L’utilisation de drones par l’Ukraine et la Russie a transformé la guerre conventionnelle. Ces appareils ont renforcé les capacités défensives et offensives des deux pays et ont par conséquent accru leur production, que ce soit pour l’attaque, la reconnaissance ou comme drones kamikazes bon marché.

Le coût d’un drone varie de quelques milliers de dollars à plus de 100 000 dollars et le ministère ukrainien de la Défense affirme qu’environ 95% des drones utilisés sur le front sont de fabrication nationale.

La Russie a considérablement augmenté sa production nationale de drones, lui permettant d’en lancer des dizaines de milliers en Ukraine. Avec leur utilisation croissante, un nombre record de 823 a été enregistré la semaine dernière.

Des robots animaux armés

Plus tôt ce mois-ci, la Chine a présenté une gamme de ses dernières armes lors d’un grand défilé militaire à Pékin. Parmi les avions de chasse et les troupes avançant à la vitesse d’une oie, se trouvaient des «loups robots».

Selon les médias d’État chinois, ces robots peuvent tirer des obus précis et opérer sur des terrains accidentés. Ils sont conçus pour intervenir sur des champs de bataille complexes et dangereux et visent à remplacer les soldats humains afin de réduire les pertes au combat.

Les loups robots peuvent frapper des cibles jusqu’à 100 mètres. «Ils conviennent à la reconnaissance et à la pénétration en milieu urbain mais sont limités par l’autonomie des batteries, la mauvaise qualité des communications et la petite taille de leurs charges utiles», a déclaré le lieutenant-colonel Jahara Frankie Matisek, pilote et directeur du centre de commandement du Commandement Nord des États-Unis.

Taz Ali souligne que les chiens robotisés ne sont pas un concept nouveau. Les États-Unis ont testé leurs propres versions et Israël a mené des expériences avec des systèmes de combat automatisés pour protéger les soldats et les chiens militaires à Gaza.

Le «Tchernobyl volant»

Des dizaines de pays possèdent des missiles de croisière perfectionnés mais la Russie affirme développer un type de missile «invincible» à propulsion nucléaire et à armement nucléaire, capable de tourner en orbite autour de la Terre pendant une durée indéterminée.

Le 9M730 Burevestnik, un missile de croisière subsonique d’une portée potentielle de 23 000 kilomètres ou plus serait peu connu quant à ses capacités, son coût et son utilité. Il a été tourné en dérision par les responsables occidentaux.

Armes à micro-ondes de haute puissance

Plusieurs pays testent de nouvelles armes à micro-ondes de haute puissance capables d’abattre des essaims de drones. Ces armes émettent des salves d’énergie électromagnétique dirigées pour neutraliser l’électronique des drones en vol.

Les États-Unis testent plusieurs types de ces armes et le Royaume-Uni développe sa propre version.

«Bien que ces technologies soient encore au stade expérimental, elles présentent des inconvénients, notamment en termes de consommation d’énergie, de portée limitée et de risque d’interférence électromagnétique avec les systèmes alliés», explique le lieutenant-colonel Matisek. Il ajoute: «Ces technologies seront cruciales pour la défense des bases aériennes et des convois contre les essaims de drones. Par conséquent, les micro-ondes sont des tueurs d’essaims car une seule impulsion peut incinérer plusieurs drones».

Les armes laser

L’auteur souligne que les armes laser sont des systèmes à énergie dirigée qui utilisent des faisceaux lumineux pour détruire ou endommager des cibles, offrant ainsi une alternative économique aux munitions conventionnelles. Le Royaume-Uni prévoit d’ailleurs d’équiper quatre navires de guerre de l’arme laser avancée Dragonfire à partir de 2027.

Le lieutenant-colonel Matisek précise: «Cette arme offre une grande précision et des magasins de munitions profonds mais elle est difficile à utiliser dans le brouillard, la pluie et la fumée et nécessite une puissance et un refroidissement importants».